Un contributo di 25mila euro è stato devoluto a Linea Rosa ODV dalla Fondazione Una Nessuna Centomila ETS in seguito al ricavato della raccolta fondi realizzata durante il concerto evento a Verona “Una Nessuna Centomila in Arena” e dalla campagna solidale SMS, svoltisi lo scorso maggio. Una somma generosa che sarà utilizzata per sostenere le attività del Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi e per garantire un supporto costante alle donne vittime di maltrattamenti.

La Fondazione con sede legale a Roma, iscritta al R.U.N.T.S. nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE del RUNTS, da sempre si impegna nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, promuovendo un cambiamento culturale nella società. Questa donazione, raccolta grazie alla campagna di numerazione solidale attivata dal 3 all’11 maggio 2024, rappresenta un aiuto fondamentale per sostenere le spese correnti del Centro.

Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa ODV, ha dichiarato: “Siamo profondamente grate alla Fondazione Una Nessuna Centomila ETS per questa donazione. Questi fondi ci permetteranno di continuare a offrire supporto e assistenza alle donne vittime di violenza, garantendo la sostenibilità delle nostre attività quotidiane. La collaborazione con la Fondazione è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge a continuare con maggiore determinazione il nostro lavoro sul territorio.”

Giulia Minoli, rappresentante legale della Fondazione Una Nessuna Centomila ETS, ha aggiunto: “La nostra missione è quella di sostenere i Centri Antiviolenza come Linea Rosa, che svolgono un lavoro essenziale per la comunità. Crediamo fermamente che solo attraverso un impegno congiunto si possa realizzare un cambiamento significativo nella lotta contro la violenza di genere.”

La donazione sarà utilizzata per coprire le spese di gestione ordinaria del Centro Antiviolenza e ogni sei mesi Linea Rosa ODV provvederà a fornire un rendiconto dettagliato delle spese sostenute, insieme a un report narrativo delle attività realizzate grazie a questo contributo.

“Come Amministrazione comunale non possiamo che essere felici di questo importante contributo. Una somma generosa che contribuirà in maniera concreta a migliorare ulteriormente il servizio di accoglienza e sostegno alle donne di questo Centro, la cui eccellenza è stata riconosciuta e premiata da Fondazione Una Nessuna Centomila proprio attraverso questa donazione”, ha commentato l’assessora alle Politiche e Cultura di Genere Federica Moschini.

“Il ringraziamento alla Fondazione per il loro straordinario supporto e per la fiducia riposta nel nostro operato è unanime e arriva dall’intera comunità ravennate, nella consapevolezza che solo insieme possiamo continuare a costruire una società più sicura e giusta per tutti e tutte”, ha concluso Bagnara.