Alla Fira de Sett Dulur una giornata dedicata a chi cerca lavoro

Sabato 14 settembre a Russi andrà in scena la seconda edizione di Job in Fira, l’iniziativa ad accesso libero proposta dall’Amministrazione Comunale durante la Fira de Sett Dulur, in collaborazione con l’Associazione Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale, le associazioni di categoria, la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna per dare la possibilità, di incontrare da vicino le realtà imprenditoriali del territorio, conoscere i profili professionali più richiesti dal mondo del lavoro, agevolare l’incontro fra persone che cercano lavoro e aziende desiderose di assumere. L’appuntamento è alla Biblioteca Comunale. Il Comune sta raccogliendo in questo periodo la candidatura delle imprese di Russi, mentre l’accesso è libero per chi invece vorrebbe entrare nel mondo del lavoro, anche se comunque è consigliato compilare un form conoscitivo sul sito del Comune di Russi.