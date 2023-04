Il 6 maggio prossimo si svolgerà a Ravenna, a partire dalle ore 9.30 c/o Palazzo Rasponi dalle Teste un Convegno di studi per celebrare sia il 135 anniversario della nascita di Croce Rossa a Ravenna nonché quello per i 115 anni dell’Istituzione del Corpo delle Infermiere Volontarie.

In particolare la mattinata di sabato, in apertura della settimana di Croce Rossa ed in prossimità della giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (8 maggio),sarà dedicata ad interventi di approfondimento storico sulla nascita del Movimento e Diritto internazionale e Beni culturali; nel pomeriggio sono previste visite guidate ai cosiddetti appartamenti napoleonici di Palazzo Rasponi Murat, prima sede del Comitato di Croce Rossa a Ravenna e alla Cappella della Vittoria e della Pace presso la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.

La giornata, resa possibile grazie al coinvolgimento di tutto il Comitato e a diverse collaborazioni istituzionali, sarà aperta al pubblico e a tutti i soci di altri Comitati CRI.

Per le visite guidate gli ingressi sono limitati ed a prenotazione obbligatoria.