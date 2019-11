L’associazione di volontariato Il PAESE Sant’Antonio per la Solidarietà comunica che anche quest’anno ha preso avvio, per il sesto anno consecutivo, il Corso per la formazione di Pizzaiolo che si svolgerà presso la Casa Circondariale di Ravenna.

I corsi, riservati ai detenuti, iniziati Martedì 12 Novembre 2019 avranno il sostegno della APES Associazione Nazionale Pizzaioli e LIONS club Ravenna per una durata complessiva di 5 mesi con lezioni teoriche e pratiche, sulle proprietà nutrizionali della pizza, dalla preparazione alla cottura.

L’attività di volontariato, che ebbe inizio nel 2015 con il progetto delle politiche sociali del Comune di Ravenna, ha costruito importanti relazioni umane per un loro aiuto al ritorno nella vita civile.