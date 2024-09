L’ex Farmografica pronta per essere venduta: salvi i posti di lavoro

Sembra arrivare ad una conclusione positiva la vicenda dell’ex Farmografica di Cervia. Le trattative per il passaggio dello stabilimento produttivo dal MM Packaging al gruppo Focaccia sono ormai arrivate alla conclusione. La prossima settimana è previsto un incontro in Regione con tutte le parti coinvolte. In ballo il futuro di una novantina di lavoratori. L’MM Packaging, infatti, dopo l’alluvione del maggio 2023, ha deciso di interrompere l’attività dello stabilimento cervese e di non farlo più ripartire, aprendo successivamente la procedura di licenziamento per i dipendenti. Il colosso viennese del settore della carta e degli imballaggi era sbarcato a Cervia l’anno precedente. A maggio l’alluvione. Ma per lavoratori e sindacati gli allagamenti sono sempre stati solo un pretesto e dal dicembre del 2023 è iniziata una vertenza dalla risoluzione non semplice, caratterizzata da accordi non rispettati.