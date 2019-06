A Marina di Ravenna dal 17 al 28 giugno i camp giornalieri, dal 30 giugno al 6 luglio il camp residenziale. E il 10 giugno inizia la settimana dello stage gratuito in palestra per aspiranti pallavolisti

Conclusa l’attività in palestra anche per il settore giovanile, una conclusione che verrà celebrata lunedì 10 giugno con la tradizionale cena annuale che si terrà al Marina Bay di Marina di Ravenna alle ore 20.15 e radunerà oltre 170 persone, tra atleti, allenatori, dirigenti e genitori (con gli invitati si supera quota 200), non si ferma, però, il lavoro del Porto Robur Costa, pronto a lanciare i suoi tradizionali e sempre molto partecipati camp estivi, a Marina di Ravenna, divisi anche quest’anno in due fasi, a partire da lunedì 17 giugno.

Ma prima di questi, la società ravennate ha programmato per la prossima settimana uno stage gratuito di prova e di avviamento alla pallavolo, per i nati dal 2006 al 2012, in programma dal 10 al 14 giugno all’ITIS per le femmine e al Palacosta per i maschi. Lo stage si svolge dalle 8.15 alle 13. Le iscrizioni sono ancora aperte. I maschi hanno passato le 70 adesioni e le femmine sono 35, ma qualche posto c’è ancora per cui chi fosse interessato deve scaricare e compilare il modulo che appare nella home page del sito www.portoroburcosta.it e spedirlo debitamente compilato a info@portoroburcosta.it

I camp estivi Per le prime due settimane, a partire dal 17 giugno, dal lunedì al venerdì, si terranno allo stabilimento balneare Marina Bay i camp giornalieri, con servizio di trasporto andata e ritorno, da Ravenna a Marina di Ravenna, dedicati a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni (nati dal 2006 al 2012). I più giovani avranno l’opzione dello young camp che offrirà loro la possibilità di provare, oltre alla pallavolo e al beach volley, altri sport come percorsi atletici, beach tennis, e – grande novità del 2019 – prove di supfit, sport acquatico con tavole da surf.

Nella successiva settimana, dal 30 giugno al 6 luglio, nella struttura del camping Rivaverde a Marina di Ravenna è in programma il camp residenziale, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni (nati dal 2001 al 2007). Il camp residenziale prevede una permanenza di 7 giorni e 6 notti. I partecipanti avranno l’opportunità di svolgere un lavoro tecnico-atletico in spiaggia, sui campi del Marina Bay, palestra e piscina, alternandolo a momenti di relax e divertimento, sotto la sapiente guida dei tecnici del Porto RoburCosta e sotto l’occhio vigile dei responsabili della società.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, scrivere una mail a: segreteria@portoroburcosta.it oppure consultare il sito www.portoroburcosta.it