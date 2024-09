La proposta di Legacoop Romagna allo staff di Elena Ugolini di fissare una nuova data per il confronto tra i candidati è caduta nel vuoto.

Nessun riscontro né positivo, né negativo, alle diverse proposte in calendario.

Legacoop Romagna prende atto con rammarico del silenzio ricevuto in risposta, nonostante i ripetuti contatti.

L’importanza dell’appuntamento elettorale per il futuro del territorio rimane però incontrovertibile.

Il dibattito sui temi elettorali, inizialmente previsto per giovedì 19 settembre, è stato quindi confermato e si terrà lunedì 30 settembre nella Sala della Cooperazione di C.A.C., in via Calcinaro 1450 a Cesena.

Confermata la presenza di de Pascale, rimane aperto l’invito a Ugolini a partecipare, anche a distanza, in videocollegamento, o in qualsiasi altra modalità il suo staff ritenga più opportuna.

I lavori prenderanno il via alle 9,30 con il video introduttivo e il saluto di apertura del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

Seguiranno gli interventi video dei cooperatori romagnoli delle varie filiere (agroalimentare, pesca, balneazione, produzione, servizi, sociale, distribuzione organizzata, culturmedia) e gli approfondimenti tematici dei vicepresidenti Romina Maresi e Valerio Brighi.

Prevista la partecipazione del presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini.

I temi che verranno affrontati sono quelli inseriti nella Proposta della cooperazione romagnola per i programmi dei candidati a Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Sfide a tutto campo per l’ente regionale come la Sanità e i nuovi bisogni dei cittadini, i cambiamenti demografici in atto, il sistema dei trasporti, nuovo assetto idrogeologico, il cambiamento climatico, il costo del lavoro, la Bolkestein e le conseguenze dell’alluvione.