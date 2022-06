L’ex scuola materna Rodari, in località Cosina, è stata teatro del furto della lattoneria in rame, questo ha portato consistenti infiltrazioni che hanno ammalorato la struttura costringendo l’Amministrazione Comunale a intervenire prevedendo lavori di ristrutturazione con una base lavori di 65.000 euro.

Sulla vicenda il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale:

“Le ex scuole materne Rodari sono state già oggetto di precedenti interrogazioni collegate alla difficile convivenza tra i residenti faentini e le famiglie, spesso di etnia Rom, inserite nella struttura” commenta Bertozzi.

“Questo episodio, che reca un danno economico all’Amministrazione Comunale, merita di essere approfondito. È necessario capire se sono state avviate attività di indagine e se queste hanno portato ad individuare responsabilità in capo alle persone ospitate o se il furto sia da ascriversi a soggetti terzi estranei”.

Bertozzi fa notare che: “Si moltiplicano i casi di disagio sociale ed insicurezza, gli atti di vandalismo, i danneggiamenti al patrimonio sia pubblico che privato, il tutto in una carente situazione di controllo del territorio più volte denunciata.

Nell’attesa di fare chiarezza sui fatti, auspicando davvero che il furto non sia in alcun modo ascrivibile agli ospiti della struttura o a persone a loro collegate, ribadiamo a gran voce la necessità di una più incisiva azione di contrasto di questi fenomeni di micro criminalità che stanno creando preoccupazione nella cittadinanza, ingenerando nell’opinione pubblica la convinzione che questa stia diventando la normalità”.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che con delibera n. 73 della Giunta Comunale del 29/4/2022 è stato approvato il progetto definitivo per opere di ristrutturazione dell’edificio denominato ex scuola materna Cosina – Faenza – il cui importo totale di progetto ammonta ad euro 65.000,00

Rilevato che nella relazione tecnica e fotografica allegata alla citata delibera viene indicato che: “…Durante i lavori sopra citati dovranno essere realizzate anche interventi strutturali in quanto recenti infiltrazioni (provocata anche – ma non solo – dal furto delle lattonerie in rame) hanno danneggiato le travi in legno e il controsoffitto.”

Interroga il sindaco e la giunta per sapere

– Sul totale a base dell’appalto a quanto ammontano i lavori conseguenza del furto delle lattonerie?

– Sono state avviate da parte delle forze di polizia locale e non specifiche attività di indagine?

– Se sì, sono stati individuati i responsabili del furto?

– Se sì, le indagini hanno fatto emergere correlazioni tra gli autori del furto e gli ospiti inseriti nella struttura?

– Quali provvedimenti verranno adottati per far sì che il furto non si ripeta?”