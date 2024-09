Un uomo è una donna sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna dopo un incidente stradale verificatosi martedi pomeriggio a Russi. I due erano in sella ad una moto e sono andati ad impattare contro una Dacia Duster in via Garibaldi, intorno alle 19.15.

La moto stava percorrendo via Garibaldi. L’auto invece ha attraversato la strada, proveniendo lateralmente, e di fatto si è trovata di fronte al conducente della moto, che non è riuscita ad evitarla. L’impatto è avvenuto con la fiancata sinistra della Dacia.

La coppia, in sella alla moto, caduta violentemente sull’asfalto, è stata soccorsa dal personale del 118, arrivato con due ambulanze e l’auto medica. Sia per l’uomo, sia per la donna si tratta di ferite di media entità.

Illesa la persona alla guida della vettura.

La ricostruzione delle responsabilità è affidata alle forze dell’ordine che, per registrare i rilievi dell’incidente, hanno chiuso la viabilità su via Garibaldi, deviando il traffico lungo un percorso extraurbano.