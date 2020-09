Le sale del Comune di Ravenna a disposizione degli studenti che dovranno laurearsi in videoconferenza

Laurearsi nelle sale del Comune di Ravenna. Questa la richiesta arrivata in consiglio comunale. L’assemblea, nella sua ultima seduta, ha infatti accolto favorevolmente la proposta del consigliere della Lega Nicola Pompignoli, sottoscritta da Lista per Ravenna, La Pigna, Forza Italia e Cambierà, di imitare quello che è avvenuto in altri comuni, in aree con connessioni internet deboli, durante la fase più acuta della pandemia di coronavirus. In attesa infatti della riapertura delle Università, le prossime sessioni di laurea previste per la stagione autunnale continueranno ad essere effettuate a distanza, tramite connessione internet.