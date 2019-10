Ravenna potrebbe diventare partenza e arrivo per nuove crociere nel prossimo biennio. Lo ha annunciato Ravenna Terminal Passeggeri durante l’incontro con il commissario dell’Autorità Portuale Paolo Ferrecchi dedicato al porto. Le nuovi crociere, in fuga da Venezia, vedrebbero l’arrivo in porto di grandi navi, 2500-2600 persone a bordo, un importante indotto per l’economia ravennate, con i crocieristi che avrebbero così il tempo di visitare con calma la città, proprio quello che è sempre mancato per la gran parte degli sbarchi al terminal di Porto Corsini. Proprio il terminal di Porto Corsini, però, si rivelerebbe non particolarmente adatto per accogliere le grandi navi. Ravenna Terminal Passeggeri, controllata dalla turca Global Ports, ha dichiarato però anche la disponibilità a rinnovare la struttura, sostituendo l’attuale tendone con una nuova struttura più adatta alle funzioni. In cambio, tuttavia, Global Ports chiede il rinnovo della concessione per la gestione del terminal, che scadrà alla fine del 2020, e guarda con rinnovata speranza ai lavori di approfondimento del porto.