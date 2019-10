Alla vigilia della prima di campionato di Lega Nazionale Pallacanestro, Serie A2 Old Wild West, in programma per domenica 6 ottobre a Forlì, Unigrà annuncia il rinnovo della partnership con Basket Ravenna per la stagione 2019/2020 attraverso il proprio brand di bevande 100% vegetali di alta qualità OraSì.

Il logo OraSì, accompagnato dal pay off “Piacere tutto vegetale” sarà dunque in primo piano sulle nuove divise del team, su cui comparirà anche il logo istituzionale Unigrà, a riprova della vicinanza dell’azienda ravennate alla società sportiva guidata dal presidente Roberto Vianello.

Il rinnovo del sostegno al Basket Ravenna, oltre a ribadire il profondo legame con il territorio, si inserisce anche in un piano di comunicazione che l’azienda sta portando avanti per aumentare la notorietà del brand OraSì, perfettamente in linea con gli attuali trend di consumo – che vedono un incremento del consumo di alimenti vegetali – e che vanta il valore aggiunto di essere frutto di una filiera 100% emiliano romagnola, visto che soia e riso utilizzati vengono coltivati nei campi di un’azienda agricola a Fiscaglia (FE) di proprietà del Gruppo Unigrà.