Sabato 20 maggio, alle 10:30 presso il Museo Civico di Castel Bolognese, si inaugurerà l’esposizione temporanea delle fibule gote con i contributi di Giuseppe Sassatelli (Presidente di Fondazione RavennAntica) e Valerio Brunetti (collaboratore del Museo Civico che effettuò lo scavo archeologico).

Si tratta di una coppia di fibule ad arco, in lega di argento con tracce di doratura, datate tra il 420 – 450 d.C.. Il loro rinvenimento, avvenuto in via Giovanni XXIII nel 1980, testimoniò la presenza di una necropoli gota nel territorio di Castel Bolognese durante il V secolo. In seguito, le fibule furono depositate dallo Stato a titolo temporaneo (i ritrovamenti archeologici fanno parte del demanio) presso il Museo Civico. La permanenza si è protratta fino al 2018, quando su autorizzazione ministeriale sono state trasferite al nascente Classis Ravenna – Museo della città e del territorio gestito da RavennAntica.

Dal 20 maggio le fibule torneranno in esposizione al Museo Civico di Castel Bolognese fino alla chiusura estiva di agosto.

Il museo è aperto la prima e la terza domenica di ogni mese dalle 10:00 alle 12:00. Nel mese di maggio – in occasione della Sagra di Pentecoste – ci saranno aperture straordinarie il 27 (18:00-21:00), il 28 (10:00-12:00) e il 29 (17:00-19:00).

Ingresso sempre gratuito.

