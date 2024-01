Congratulazioni a Manuela Trancossi, neo eletta dalla Cgil segretaria generale della Camera del Lavoro provinciale, alla quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico. Sono certo che non mancheranno le occasioni di collaborazione, nel solco del costruttivo confronto che ha da sempre caratterizzato i rapporti tra Cgil, Comune e Provincia di Ravenna.

Un ringraziamento sincero a Marinella Melandri recentemente eletta nella segreteria confederale della Cgil Emilia-Romagna, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, caratterizzato da un positivo dialogo, dall’impegno nella concertazione con tutte le forze economiche e sociali e dalla ricerca costante dell’unità sindacale. Sono stati anni molto difficili per il nostro territorio, in particolare per il mondo del lavoro, e le sue competenza ed energia sono state un valore importante non solo per la sua organizzazione, ma per tutto il territorio provinciale.