La biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo, in collaborazione con i comuni di Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Massa Lombarda, propone uncorso di lettura ad alta voce per formare volontari in lingua madre che andranno a operare principalmente presso scuole, biblioteche, centri lettura e parchi frequentati da famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I volontari, una volta formati, avranno il compito di promuovere l’importanza della lingua madre e della lettura in famiglia attraverso attività che saranno promosse dalle biblioteche.

Il corso, curato dalle bibliotecarie della sezione ragazzi della Trisi di Lugo e da Alfonso Cuccurullo (formatore nazionale di lettura ad alta voce), è dedicato a un massimo di 30 persone, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: residenza in uno dei Comuni della Bassa Romagna e ottima conoscenza di almeno una seconda lingua parlata e scritta, oltre alla lingua madre.

La scheda di preiscrizione deve essere compilata online entro il 23 marzo 2024 compilando il seguente link https://forms.gle/i56jSNwCxN8wqBRV7.

La formazione sarà di 12 ore in presenza presso la biblioteca Trisi nelle seguenti giornate: sabato 20 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e sabato 27 aprile dalle 9 alle 13. La frequenza al corso è gratuita e obbligatoria. Non sono previsti compensi, né rimborsi spese per l’attività di volontariato; a conclusione del percorso formativo i partecipanti si impegnano a svolgere azioni di promozione nei luoghi e negli orari individuati, in accordo con le bibliotecarie e i bibliotecari referenti.

Il corso rientra all’interno delle azioni del progetto «Nutrimenti, dove germogliano le storie», finanziato dal Centro per il libro e ha la finalità di consolidare, diffondere e innovare le attività di promozione della lettura in Bassa Romagna.