“Anche ieri si è verificato un grave incidente in viale Alberti, a conferma che la strada è pericolosa e ha necessità di qualche intervento concreto tra l’altro richiesto da molti anni soprattutto dai residenti. Come noto, si tratta dell’unica circonvallazione interna alla città che in buona parte si snoda in mezzo al centro abitato composto da un’elevata densità abitativa oltre a numerosi insediamenti commerciali. Proprio in questa zona abitata sono avvenuti diversi incidenti molto gravi di cui uno mortale, e nonostante i ripetuti solleciti e le raccomandazioni tese a richiedere interventi mirati, nessun provvedimento è stato adottato. La vigilanza è totalmente assente, mancano sistemi efficaci di deterrenza e, soprattutto, l’arteria necessiterebbe di un velox teso a limitare la velocità. Va detto anche che trattandosi di una strada stretta con funzioni di circonvallazione, il flusso di auto è pressoché ininterrotto e, oltretutto, la velocità durante il giorno ma anche di notte è ormai fuori controllo.

Non si comprendono le ragioni di questo disinteresse da parte dell’Amministrazione comunale, tra l’altro diventata ormai famosa soprattutto per il numero delle rotonde e degli apparecchi autovelox.

Confidiamo che il Comune e il Prefetto compiano un responsabile gesto di grande attenzione soprattutto sul piano della prevenzione, della tutela e dell’ incolumità dei cittadini, ed effettuino gli opportuni approfondimenti per ricercare una soluzione accettabile.”

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna