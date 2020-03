Sorelle di Corpo: una mostra fotografica per raccontare la sorellanza e la libertà di essere sé stesse

20 scatti dedicati al corpo femminile per raccontare la sorellanza, l’importanza del supporto reciproco e della libertà di essere sé stesse. “Sorelle di Corpo” è la mostra di Valentina Botta che avrebbe dovuto costituire il nucleo centrale dell’omonimo format culturale a Palazzo delle Esposizioni ideato in occasione dell’8 marzo da Fatti d’Arte, con la collaborazione di una decina di associazioni, in particolare con SOS Donna. Con le nuove disposizioni per contenere il contagio da coronavirus, l’evento però è stato chiuso al pubblico. Le ideatrici hanno tuttavia trasferito tutto online, su Facebook, in modo da poter assistere ugualmente agli eventi organizzati