CLIA (Cruise Lines International Association), l’Associazione internazionale delle compagnie e del settore crocieristico, che raggruppa più del 95% degli operatori crocieristici mondiali e più di 350 Executive Partner di porti e destinazioni, servizi tecnici e marittimi, ospitalità e servizi per gli ospiti, oltre a svariati altri operatori e fornitori della filiera e dei servizi specifici del comparto delle crociere, ha inaugurato quest’oggi a Genova il primo CLIA Innovation Expo.

L’Innovation Expo, che si svolge all’interno della Cruise Week Europe, settimana dedicata al futuro del settore crocieristico, vuole essere un nuovo appuntamento per esporre, condividere e confrontarsi su concept creativi, progressi tecnologici, esperienze ed idee visionarie che riguardano l’intera filiera del turismo crocieristico.

L’Autorità Portuale di Ravenna ed il Comune di Ravenna sono stati proprio in questa giornata ospiti di Ravenna Civitas Cruise Port, Società che gestisce il Terminal Passeggeri di Ravenna, allo stand Cruise Italy, dove hanno incontrato rappresentanti di alcune importanti compagnie crocieristiche ai quali hanno potuto illustrare non solo lo stato di avanzamento dei lavori in corso nel porto di Ravenna ma anche la loro incidenza sull’accessibilità tecnico-nautica e l’intervento di imminente avvio del cantiere per la realizzazione della nuova stazione marittima per le crociere.

L’Assessora al Porto, del Comune di Ravenna, Annagiulia Randi ha dichiarato che è “Fondamentale validare, anche attraverso la nostra partecipazione diretta ad eventi così importanti per l’intero comparto delle crociere, la rilevanza strategica della crocieristica come nuova direttrice di sviluppo per il porto di Ravenna”.

Mario Petrosino, Direttore Operativo dell’Autorità Portuale di Ravenna ha aggiunto che “Come Autorità Portuale siamo impegnati nei lavori infrastrutturali che miglioreranno l’accessibilità al molo crociere e la sicurezza all’ormeggio in ogni condizione meteo. Condizione necessaria per poter accogliere a Ravenna un maggior numero di navi attirando anche nuove compagnie”.

Anna D’Imporzano, Direttore Generale di Ravenna Civitas Cruise Port, la Società concessionaria del Terminal Crociere, ha concluso “Ringrazio per la sensibilità di Comune e Autorità Portuale verso l’industria crocieristica che anche attraverso la partecipazione a questo evento di CLIA ha reso possibile avvicinare le cruise line al mondo portuale e in particolare a Ravenna”.