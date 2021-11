Lavoro in somministrazione: per le donne retribuzioni più basse e minori possibilità di assunzione | VIDEO

Forte disparità a svantaggio delle donne nel lavoro di somministrazione in provincia di Ravenna. Le Cgil di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia e le Consigliere di Parità dei tre territori hanno promosso una ricerca all’interno del mondo del lavoro per capire meglio la realtà del lavoro in somministrazione in una prospettiva di genere. Il lavoro in somministrazione prevede che un’agenzia di somministrazione metta a disposizione alcuni suoi dipendenti a favore di un’azienda che ne richiede i servizi in virtù di un contratto commerciale fra agenzia e azienda. In questo campo lavorativo, secondo i dati raccolti dall’Università di Urbino e da Ires Emilia-Romagna, le donne sono svantaggiate per quanto riguarda la retribuzione, il monte ore con oltre il 50% delle donne in part-time contro il 15% degli uomini, la futura stabilizzazione o crescita professionale