L’ex europarlamentare Elly Schlein sarà la nuova vicepresidente dell’Emilia-Romagna. A ufficializzare le voci circolate in questi giorni è stato con una nota il governatore Stefano Bonaccini, che ha anche confermato l’ingresso in giunta del manager culturale Mauro Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta. I due nomi si aggiungono a quello del vicesegretario della Cgil, Vincenzo Colla, che avrà la delega al Lavoro. “La squadra sarà completata entro la fine della settimana”, ha confermato Bonaccini.

“Elly ha ottenuto un risultato significativo – dice Bonaccini – ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica”. Queste valutazioni “mi hanno spinto a chiederle un impegno nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima, che ho intenzione di siglare con tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali”.

fonte ansa