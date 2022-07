A partire da oggi, venerdì 15 luglio, i mezzi aventi una massa superiore alle 3,5 tonnellate non potranno transitare sul ponte mobile.

In relazione ai lavori di manutenzione straordinaria previsti sullo stesso, via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte, sarà chiusa al traffico dei veicoli e dei pedoni dalle 6 di lunedì 18 luglio alle 6 di venerdì 22 luglio.

Pertanto saranno disposti il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto il traffico locale, nei tratti di via Monti compresi fra il ponte mobile e la rotonda Finlandia e fra il ponte mobile e la rotonda Belgio e nelle vie D’Alaggio e Manfredi.

Durante la validità del presente provvedimento, i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali 16 Adriatica, 309 dir e 67 (tratto porto – statale 16).