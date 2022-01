L’ospedale di Ravenna aumenta i posti letto a disposizione per i pazienti covid | VIDEO

L’ospedale di Ravenna si appresta ad affrontare l’aumento di contagi previsto per gennaio aumentando i posti letto a disposizione per i pazienti covid. Il picco dei contagi potrebbe arrivare a metà del mese secondo l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 120 attualmente le persone ricoverate per covid sul territorio ravennate. Il dato maggiore di tutta la Romagna. Rimini 112 e Forlì-Cesena 95 il numero degli altri ricoveri. Le terapie intensive al momento sono occupate fra il 50 e il 60%.

Nonostante le lunghe code ai drive through, l’attività degli ospedali procede nella normale quotidianità. Gli accessi giornalieri al pronto soccorso di Ravenna per i pazienti non covid sono superiori ai 180 casi al giorno, senza considerare i pronto soccorso specialistici. Tuttavia l’esperienza passata insegna a farsi trovare preparati al momento dell’arrivo del picco.