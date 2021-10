L’Avis in cerca di nuovi donatori: sarà presente anche alla Fiera di San Rocco | VIDEO

L’Avis di Faenza sarà una delle protagoniste della prossima Fiera di San Rocco in programma il 6 e il 7 novembre. L’associazione dei donatori di sangue, infatti, ha avviato una nuova strategia per continuare a cercare sempre più nuovi donatori di sangue e di plasma. In questi anni di pandemia, infatti, è diminuito il supporto della popolazione scolastica dopo l’annullamento di tutti gli incontri che puntualmente i volontari organizzavano nelle scuole. Essendo sempre stato il ricambio generazionale un problema per l’associazione, l’idea è stata quella di scendere direttamente in piazza per intercettare nuovi donatori, all’interno di un contesto che comunque vede Faenza in cima alle classifiche per donazioni.