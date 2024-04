Si è appena conclusa a Miami la manifestazione Seatrade Cruise Global, il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando circa 10.000 partecipanti di 120 diverse nazionalità tra espositori, visitatori e compagnie di crociere, che accoglie oltre 600 stand di espositori internazionali e 240 speakers che partecipano alle conferenze in programma.

Il porto di Ravenna era presente nella collettiva dei porti italiani organizzata da ASSOPORTI con il supporto di ENIT.

Il padiglione è stato inaugurato del Viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi (nella foto insieme a Mario Petrosino dell’Autorità Portuale di Ravenna, e ad Anna Karina Santini di Royal Caribbean ed Anna D’Imporzano di Ravenna Civitas Cruise Port)

Durante la fiera, l’Autorità Portuale di Ravenna, rappresentata dal suo Direttore Operativo Mario Petrosino, e Ravenna Civitas Cruise Port, società concessionaria del terminal crociere, rappresentata dal Direttore Generale Anna D’Imporzano, hanno presentato i più importanti progetti in via attuazione: i dragaggi e il potenziamento delle infrastrutture portuali per migliorare l’accessibilità nautica al porto, il parco fotovoltaico che produrrà energia a servizio anche del molo crociere – compreso il cold ironing, un sistema di elettrificazione delle banchine che permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite energia elettrica, la costruzione della nuova stazione marittima e l’urbanizzazione dell’area retrostante che comprende il Parco delle Dune, un’area di verde pubblico di circa 12 ettari che sarà realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale.

Un particolare accento è stato posto sulla promozione di Ravenna come destinazione crocieristica, un territorio con una offerta turistica, culturale, artistica, gastronomica tra le più ricche e varie del nostro Paese, e una profonda vocazione per l’accoglienza e la sostenibilità.

“Oltre ad apprezzare il progetto del nuovo terminal – ha sottolineato il Direttore Operativo dell’Autorità Portuale di Ravenna, Mario Petrosino – diverse compagnie hanno evidenziato le potenzialità del porto per il rifornimento navi con il GNL grazie all’unico deposito esistente in Italia situato a Ravenna. Grande interesse ed apprezzamento anche per il progetto di fornitura elettrica in banchina attraverso energia green, prodotta da solare. Un terminal crociere tra i pochi al mondo ad impatto energetico zero. Siamo molto fiduciosi che con il completamento della stazione marittima il numero delle navi da crociera che scaleranno Ravenna sarà ancora maggiore rispetto a quello già importante di questi ultimi anni.”