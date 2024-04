C’è tempo fino a venerdì 3 maggio per partecipare a un’indagine conoscitiva per sondare l’esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati dal Comune di Ravenna. Per partecipare è possibile compilare un breve questionario al link https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/351773?lang=it

La finalità è quella di conoscere la frequenza e le modalità di accesso, quali servizi sono maggiormente utilizzati, il livello di soddisfazione, i punti di forza e i limiti dei servizi offerti e le proposte di miglioramento degli utenti stessi, per arrivare a progettare insieme servizi e politiche di innovazione che rispondano a esigenze concrete e realmente sentite dai cittadini.

Si tratta dunque di un momento di ascolto e condivisione per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, poiché la digitalizzazione degli enti pubblici e l’erogazione di servizi digitali a misura di utente rivestono oggi sempre maggiore importanza, anche alla luce delle misure previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per incentivare e supportare la transizione al digitale di Comuni e pubbliche amministrazioni locali.

Per la realizzazione del questionario, il Comune di Ravenna si avvale della collaborazione di FPA (ForumPA) e della partecipazione a ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, la community delle città digitali e innovatrici giunta alla terza edizione e quest’anno impegnata a riflettere sulla fase di attuazione delle misure per la digitalizzazione degli enti pubblici prevista dal Pnrr.