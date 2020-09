Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza. Il pilota francese dell’Alpha Tauri ha tagliato il traguardo in prima posizione, in volata, davanti allo spagnolo Carlos Sainz, al volante della McLaren e futuro pilota della Ferrari. Un finale molto teso, con Gasly che ha terminato la corsa con le gomme finite, l’auto difficile da controllare e un avversario che si faceva sempre più vicino e un ultimo giro disputato in zona DRS. Nonostante la pressione, però, Gasly è stato bravo a mantenere la concentrazione e a spingere la vettura fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria costruita grazie anche ad un’azzeccata strategia e ad un assetto perfetto della vettura, al contrario dei principali protagonisti del campionato.

Il momento della svolta della corsa è arrivato quando si è ritirato il danese Kevin Magnussen, Haas. Safety-car e lotteria dei cambi gomme. L’Alpha Tauri si è quindi ritrovata agevolata su tutti, avendo cambiato poco prima gli pneumatici a Gasly. Ha sbagliato le proprie scelte invece la Mercedes, con Lewis Hamilton rientrato ai box con la corsia chiusa. Penalità di 10 secondi per il leader del Mondiale. Alla ripartenza dopo la Safety-car un altro colpo di scena: il ferrarista Leclerc, in rimonta, è uscito di pista alla parabolica. Bandiera rossa e ripartenza. Era il 25° giro e Gasly, grazie alla strategia gomme, si è ritrovato in terza posizione.

Auto quindi di nuovo schierate sulla griglia di partenza. Pronti via e Gasly è balzato in seconda posizione. Poi, quando Hamilton ha scontato la penalità e si è ritrovato in fondo al gruppo, il francese ha avuto pista libera ed è andato a vincere.

A completare la festa il nono posto di Daniil Kvyat.

Per l’Alpha Tauri è la prima vittoria in Formula 1 dopo il cambio di nome avvenuto ad inizio stagione. Per la scuderia italo-austriaca di Faenza però i successi sono due. Nel 2008, con Sebastian Vettel, l’allora Toro Rosso trionfò sempre a Monza.

Per Pierre Gasly, invece, si tratta della prima vittoria. L’anno scorso ottenne il primo podio, con la Toro Rosso, classificandosi secondo al Gran Premio del Brasile in una gara rocambolesca.

Gran Premio maledetto invece per le Ferrari, entrambe fuori gara nel primo appuntamento in Italia.

Domenica prossima si disputerà per la prima volta in Formula 1 il Gran Premio al Mugello.