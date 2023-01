Primi giorni ospiti del Villaggio del Fanciullo per gli adolescenti sbarcati dall’Ocean Viking

Primi giorni al Villaggio del Fanciullo per il gruppo di minori arrivati a Ravenna a bordo dell’Ocean Viking. Il gruppo di adolescenti, 25 ragazzi, trascorrerà il prossimo mese all’ex Villa Nina. Tre ragazze invece saranno ospitate in un appartamento a Ponte Nuovo. Sono tutti provati dal viaggio. In questi giorni i responsabili delle strutture stanno cercando di ricostruire le loro storie. Alcuni di loro sono in viaggio da mesi. Spesso sono le famiglie a investire sui figli maggiori, in modo tale che possano raggiungere l’Italia o un altro Paese, dove trovare lavoro e aiutare la famiglia da lontano. Al loro sbarco a Porto Corsini non avevano praticamente nessun effetto personale, erano stati derubati in attesa di partire per mare