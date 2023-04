“Il punto di Primo Intervento di Cervia esempio per ridurre il carico di lavoro dei Pronto Soccorso”

Prendere esempio dal punto di Primo Intervento di Cervia per alleggerire il carico di lavoro dei Pronto Soccorso ospedalieri. È in sostanza questo il messaggio che Regione Emilia-Romagna e Ausl Romagna hanno lanciato venerdì dalla Casa di Comunità di Cervia, diventata dal 2020, punto di primo intervento territoriale, ovvero luogo di riferimento per tutti quei pazienti che si presentano con problematiche a cui vengono assegnati i codici minori, verde e bianco. Eventuali codici gialli e codici rossi, invece, tramite ambulanza vengono accompagnati in ospedale.

Dall’1 settembre 2021 a Cervia operano i medici della continuità assistenziale, ovvero la guardia medica, e i medici di famiglia, insieme a infermieri provenienti dal pronto soccorso, fornendo assistenza 24 ore su 24. Nei mesi estivi, quando la popolazione locale aumenta per l’arrivo dei turisti, viene rinforzato anche il personale sanitario.