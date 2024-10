Ladri fra via Naviglio e corso Garibaldi nel fine settimana. Colpite diverse attività, con danni anche ingenti. Le vetrate infatti di alcune attività commerciali sono state mandate in frantumi. Dopodiché i responsabili sono entrati nei punti vendita alla ricerca di qualcosa di valore da rubare. Non è ancora stato chiarito il bilancio complessivo del raid.

“In attesa di avere ulteriori informazioni, è evidente come la macchina amministrativa dovrà attivarsi per dare un giro di vite dal punto di vista della sicurezza” fa oggi notare il consigliere comunale Alessio Grillini.

“La pandemia, la famosa zona rossa, le alluvioni, sono tutti episodi che hanno impedito che ci fossero le condizioni per il verificarsi di questi eventi, e la macchina pubblica si è concentrata investendo in questi anni su velox e varchi targa.

Senza entrare nel merito sulla bontà (o meno) di queste iniziative, bisogna invece ripartire da subito ad investire nuovamente in impianti di videosorveglianza, unico strumento, come deterrente, e per indagini, efficace e di supporto per l’attività delle forze dell’ordine e per la tutela dei cittadini”.