Nuova carenza di medici di famiglia a Faenza: l’Ausl aumenta il massimale di pazienti

Torna la carenza di medici di medicina generale a Faenza. Nell’ultimo periodo sono stati quattro i medici di famiglia ad aver rinunciato, per motivi diversi, al loro incarico sulla città di Faenza. Gli ultimi tre nel giro di poche settimane l’uno dall’altro. Così a Faenza ci si è ritrovati con un grande numero di residenti, senza più un medico di riferimento, impossibilitati a segnarsi da altri medici poiché ormai tutti i professionisti sul territorio hanno raggiunto il numero massimo di persone da seguire. Fin da subito, l’alternativa è stata registrarsi in un ambulatorio in un comune limitrofo a Faenza: Brisighella, Castel Bolognese, Lugo. Una soluzione però non alla portata di coloro che, per motivi di età o altre criticità, hanno problemi a spostarsi da una città all’altra.

Come avvenuto quindi già in passato, l’Ausl Romagna è stata costretta ad aumentare il numero massimale dei pazienti ai medici in servizio a Faenza, con una decisione unilaterale.