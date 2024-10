Torna dall’11 al 22 ottobre a Cervia l’edizione autunnale di Artevento, il Festival internazionale dell’Aquilone, tra arte, didattica e intercultura: dall’omaggio al Giappone con la mostra ‘Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni’, che celebra il gemellaggio tra il Museo dell’Aquilone e il Museo Tako-No-Hakubutsukan di Tokyo, e l’acquisizione dell’opera completa dell’aquilone tradizionale della Città di Nagoya, fino al Festival degli Aquiloni per la Pace ‘One Sky One World’ e alla parata con la Fondazione PerugiAssisi.

Con l’appuntamento autunnale Artevento vuole omaggiare in particolare, in modo originale, lo spirito della giornata mondiale ‘One Sky One World’, che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo nella seconda domenica di ottobre, invitando il pubblico “a diventare protagonista di una mobilitazione creativa e di un’azione collettiva spettacolare intorno al tema dell’aquilone, simbolo di libertà, pace, unione e sostenibilità”.

Il calendario di eventi ed attività prevede tre giorni di spettacolo di volo sulla spiaggia e 12 giorni di laboratori didattici, conferenze, visite guidate, musica e approfondimenti.

‘Highlight’ di questa edizione sarà anche, il 13 ottobre, la Parata per la Pace, organizzata per la prima volta in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi per consacrare la recente adesione di Artevento al “tavolo della pace” della storica marcia per i diritti umani, che vedrà protagonisti Antoniano Bologna e i bambini del Piccolo Coro.

