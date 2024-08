Separare correttamente i rifiuti è un dovere anche in vacanza per la tutela dell’ambiente e per il decoro: per questo è fondamentale la collaborazione dei cittadini e delle attività.

I rifiuti per essere gestiti correttamente devono essere ben differenziati ed esposti nel rispetto delle regole, per consentire l’avvio al recupero e la relativa valorizzazione, ma allo stesso tempo per assicurare condizioni di decoro del territorio ed evitare disagi alla collettività, come i cattivi odori o l’avvicinamento di animali.

Si ricorda anche che i contenitori per la raccolta domiciliare devono essere chiusi correttamente essendo dotati di sistema anti randagismo, e di evitare di collocare sacchetti a terra accanto ai contenitori, considerati a tutti gli effetti degli abbandoni, oltretutto sanzionabili per legge.

Come funziona il porta a porta nei Lidi Ravennati

La raccolta domiciliare, introdotta due anni fa nei Lidi Ravennati, per le utenze domestiche di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio è di tipo ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti dal calendario e stradale per tutti gli altri rifiuti.

Invece per i cittadini di Lido di Dante e per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidi il porta a porta è integrale e riguarda tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato.

Queste regole valgono anche per i proprietari di seconde case o per chi prende in affitto un appartamento.

Chiunque affitti un appartamento, agenzia o privato, deve garantire all’affittuario il kit per consentirgli di usufruire del servizio di raccolta differenziata porta a porta, così come il proprietario non residente, e composto da: calendario di raccolta, materiale informativo, contenitori in dotazione all’appartamento, Carta smeraldo, indispensabile soprattutto per chi fruisce saltuariamente della località o per periodi turistici molto brevi, per accedere alle casette informatizzate Eco Smarty posizionate in tutti i Lidi e disponibili h 24.

Le dotazioni sono importanti per regolarizzare la posizione Tari, ma anche per svolgere una corretta separazione dei rifiuti: una raccolta differenziata di qualità concorre al contenimento delle tariffe.

Dove ritirare i kit

Hera sta inviando in questi giorni una comunicazione a tutte le utenze che hanno una posizione Tari attiva ma che non hanno ancora ritirato i kit, per avere i quali è possibile recarsi i presso le stazioni ecologiche del territorio comunale. Di seguito gli indirizzi e gli orari estivi di apertura (validi fino al 30 settembre) delle stazioni ecologiche dei Lidi:

Ravenna- Lido Adriano – Via Bonifica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 19.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Lido di Classe: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Marina Romea – Via dei Salici: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna -Marina di Ravenna – Viale dei Mille: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.