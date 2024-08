E’ la settimana del torneo-happening “Tennis in… Bianco & Legno”, il torneo di doppio con racchette di legno e abbigliamento rigorosamente in bianco in programma dal 22 al 25 agosto al Circolo Tennis Lungomare di Cervia. Ormai siamo alla vigilia delle serate “vintage” in programma sui campi del Lungomare Gabriele D’Annunzio. Sono ancora in corso le iscrizioni per questo torneo di esibizione di doppio che prevede le gare maschili, femminili e di misto. Quattro serate di tennis, divertimento, passione e tanta nostalgia per un periodo di grande fulgore del tennis italiano e mondiale. “Questo evento è dedicato a tutti quelli che giocando con una racchetta di legno si rivedono adolescenti nei campi in terra rossa, in divisa bianca, con i propri compagni felici e spensierati, a quelli che la sentono come una tavola da surf e vanno alla ricerca della Grande Onda” ha scritto con grande sensibilità uno degli ideatori ed organizzatori, Paolo Zamagna.

Il programma prevede quattro serate. Si parte il 22 ed il 23 agosto con le qualificazioni, in programma dalle 19 alle 22, si entra nel vivo sabato 24 agosto con i quarti di finale (e foto di gruppo nel pomeriggio) e domenica semifinali e finali con le premiazioni, con un’esibizione di Sandra Cecchini e Raffaella Reggi, due ex campionesse del tennis azzurro, madrine della manifestazione ideata ed organizzata dal maestro Giancarlo Coffari con il supporto di un bel gruppo di amici. La manifestazione ha come obiettivo la raccolta di fondi a fini benefici. A conclusione dell’evento Cena di Gala alla Darsena del Sale con la collaborazione del Lions Cervia ad Novas, con la presentazione del libro “Il battito nelle corde” del giornalista e scrittore Alessandro Mischi.