La poetessa Francesca Serragnoli aprirà con i suoi versi il concerto: Da Bach a Cassadò, a cura della Scuola di Musica Sarti, giovedì 13 agosto alle 21.00 presso la Chiesa del complesso ex Salesiani di Faenza.

Francesca Serragnoli è nata a Bologna nel 1972, dove si è laureata in Lettere Moderne e in Scienze Religiose. Ha pubblicato le raccolte “Il fianco dove appoggiare un figlio” (Bologna 2003, nuova ed. Raffaelli Ed. 2012), “Il rubino del martedì” (Raffaelli Ed., 2010) e “Aprile di là” (LietoColle – collana Pordenonelegge, 2016). Suoi testi di poesia sono apparsi in varie antologie fra le quali: “I cercatori d’oro”, a cura di D. Rondoni (Forlì, La Nuova Agape, 2000); “Nuovissima poesia italiana”, a cura di M. Cucchi e A. Riccardi (Mondadori, 2004); “Mosse per la guerra dei talenti”, a cura di Marco Merlin (Fara Editore, 2007); “La stella polare”, a cura di D. Brullo (Città Nuova, 2008); “Jardines secretos, Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008); “Qui regna amor” antologia poesia italiana in cd (Argentina);”Mana scrie sunetul” a cura di E. Macadan (Eiekon, Romania 2014); “Esplendor en las sombras – Tres voces italianas contemporáneas, a cura di E. Tardonato Faliere e M. C. Micetich (Editorial Hdj, Argentina, 2016).