Il 1 ottobre, dalle 14, il MIC di Faenza apre le porte a tutti con la Giornata Unesco, un open day ad ingresso libero e a partecipazione gratuita alle attività proposte, per celebrare gli anni del riconoscimento UNESCO ottenuto dal MIC nel 2011 quale “espressione di una cultura di pace”.

Alle 16 si comincia con le attività didattiche del Laboratorio “Giocare con la Ceramica” rivolto ai bambini e alle famiglie che possono partecipare liberamente senza prenotazione. In concomitanza verranno resi pubblici i calendari delle domeniche in famiglia (workshop della domenica pomeriggio dedicati alle famiglie) e dei laboratori per adulti.

Alle 16.30 partono le due visite guidate: la prima alla mostra del 62 Premio Faenza, settanta sculture e installazioni di artisti che provengono da tutto il mondo ed esprimono il meglio della ceramica d’arte contemporanea, l’altra alla collezione permanente del MIC che conserva oltre 60mila pezzi dal 4000 a.C. ai giorni nostri.

Alle 18 la giornata si conclude con il concerto Baci – International tour 23/24 con Maurizio Mastrini al pianoforte che esegue musiche di: Mastrini e Sakamoto. Il concerto realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti, costituisce l’anteprima della rassegna “Soavi Armonie” un calendario di concerti di musica colta che accompagnerà il pubblico del MIC tutte le domeniche mattina fino a Natale.

Ingresso libero a tutte le attività. Non è necessaria la prenotazione.