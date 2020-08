L’asta è programmata il 15 settembre prossimo a Palazzo Manfredi alle ore 12.30

Il terreno edificabile in prossimità delle vie Fornarina, Mattioli, Drei, Gentilini.

Trattasi di un terreno urbanizzato, la superficie catastale complessiva è di mq 8.688,00, il prezzo base d’asta è fissato in 1.096.000,00 euro.

Si trova in ottima posizione ed accessibilità con vicinanza dei servizi e di aree verdi.

Per poter partecipare alla gara ed essere ammessi occorre far pervenire entro il giorno precedente, 14 settembre 2020 la propria offerta mediante posta celere, posta raccomandata o a mano al Comune di Faenza.

Per le consegne a mano il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30.

Per ogni ulteriore informazione compresa la visione degli atti e della relativa documentazione tecnica, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Patrimonio.

L’avviso di asta è pubblicato nel sito internet del Comune di Faenza:

www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Asteimmobiliari /Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile prospicente la via Fornarina – Faenza proprietà del Comune di Faenza PROSPICIENTE LA VIA FORNARINA – FAENZA DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI FAENZA