La Cooperativa Facchini Faenza festeggia 60 anni e inaugura la nuova sede

Nuova sede per la Cooperativa Facchini Faenza, una sorta di regalo per i 60 anni di attività, raggiunti lo scorso agosto. 3 milioni e mezzo l’investimento nella nuova sede in via Galilei 35 per una realtà che è passata dall’essere un’azienda specializzata in facchinaggio in un’impresa di servizi legati alla logistica. 150 dipendenti per un fatturato complessivo di circa 9 milioni di euro. Socia del Consorzio Astra, la Cooperativa Facchini Faenza oggi affianca al servizio logistica e trasporto delle merci, ai traslochi e alle prestazioni di manodopera-facchinaggio, servizi di carattere ambientale, come la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali e urbani, e numerose trasferte all’estero, come nel Mondiale di Formula 1 e in diverse manifestazioni europee ed extraeuropee