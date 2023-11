La Chirurgia dell’ospedale di Ravenna fra le migliori d’Italia per gli interventi al colon-retto

Il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Ravenna è fra i migliori d’Italia, per quanto riguarda gli interventi legati al colon retto. Lo certifica il Piano Nazionale Esiti che periodicamente valuta e monitora le performance clinico-assistenziali delle strutture sanitarie. Da due anni la Chirurgia bizantina è guidata dal Professor Giampaolo Ugolini, precedentemente alla guida della Chirurgia di Faenza. Sotto la guida di Ugolini, è stata intensificata l’attività laparoscopica. Per quanto riguarda le patologie oncologiche colo-rettali, nel 2022, si è toccato i 144 interventi in un anno, il 90% eseguiti con tecniche mini-invasive, contro il 50% della media nazionale, ottenendo risultati nel percorso post-operatorio riconosciuti anche dalla Società Americana di Oncologia