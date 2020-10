L’Asd 100 km del Passatore informa che, stante il nuovo DPCM d’ottobre emanato dal governo Conte e la momentanea impossibilità di stabilire una data per la 48esima edizione per possibili sovrapposizioni con eventi internazionali non è al momento possibile, per l’organizzazione, stabilire una data precisa riguardante l’avvio delle iscrizioni alla Firenze-Faenza 2021. La data precedentemente comunicata del 15 ottobre 2020 è pertanto sospesa e la nuova data sarà fornita non appena le condizioni lo consentiranno. L’Asd 100 km del Passatore è in attesa di conoscere il calendario ufficiale della MotoGP in modo da evitare possibili sovrapposizioni con il GP del Mugello, essendo alcune strade potenzialmente interessate per entrambe le manifestazioni.