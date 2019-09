Io Faentino ha depositato un’istanza per chiedere all’Amministrazione Comunale di migliorare l’offerta rivolta al pubblico degli uffici Movs, secondo la lista civica aperti con una fascia oraria troppo ridotta per permetterne la fruizione migliore da parte di tutta la cittadinanza:

“Da tempo ci viene segnalato come sia difficile interagire con l’ufficio Movs, azienda che detiene l’appalto per la gestione della sosta a pagamento a Faenza. Impossibile sottoscrivere abbonamenti, pagare o risolvere qualsiasi problematica, perché l’ufficio il venerdì e mercoledì è chiuso, ed i restanti giorni apre per una manciata di ore.

L’impresa poi di poter pagare un abbonamento, od essere semplicemente ascoltati ed assistiti, è aggravata dal fatto che concentrandosi l’apertura in così poche ore, si generano code, visto che gli operatori, a quanto riportatoci, sono pochi.

Orari di apertura, tra l’altro, estremamente scomodi per chi lavora. Queste sono le giuste lamentele che da tempo i cittadini ci presentano. Inaccettabile, visto che parliamo di un servizio pubblico.

Presentiamo quindi un’istanza, perché il comune, che ha sottoscritto e proposto la convenzione, possa fare un punto oggettivo della situazione, e rivedere le cose per dare continuità e normalità ad un servizio non solo necessario, ma obbligatorio nei confronti degli utenti”.