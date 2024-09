“Il Partito Democratico oggi si vanta di essere il paladino delle tematiche ambientali, ma la realtà dei fatti dimostra tutt’altro”. Così si è espresso Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna, in un duro attacco contro il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, attualmente candidato alla presidenza della Regione.

Liverani ha puntato il dito sulla gestione della Valle di Mandriole, criticando aspramente il primo cittadino: “Michele De Pascale, che ora aspira a diventare presidente della Regione, non è stato nemmeno in grado di ripristinare una semplice torretta di osservazione nella Valle di Mandriole, nonostante siano passati oltre due anni dall’incendio che l’ha resa inutilizzabile. Un Sindaco incapace di risolvere un problema così basilare come può pretendere di governare l’intera Emilia-Romagna Da oltre due anni che in merito alla questione ho presentato atti in Regione e in Comune e puntualmente la risposta è la stessa: la torretta verrà ripristinata. Ma intanto il tempo passa. E De Pascale, sollecitato più volte, non poteva non sapere”.

La critica di Liverani non si ferma qui e si estende alla gestione delle emergenze ambientali: “Mentre Michele de Pascale si presenta come un critico del governo centrale per la gestione dell’alluvione che ha colpito la regione, cosa possiamo aspettarci da un uomo che va in giro a criticare il governo quando lui stesso non è stato in grado di garantire la sicurezza ambientale del suo territorio? L’inazione di de Pascale nel ripristinare la torretta di osservazione, fondamentale per il monitoraggio e la protezione della fauna locale, dimostra chiaramente che non è all’altezza del compito”.

Il consigliere della Lega ha poi avvertito i cittadini dell’Emilia-Romagna sui rischi di una possibile elezione di de Pascale alla presidenza regionale: “Se questo è l’approccio che de Pascale intende portare avanti, la nostra regione rischia di affrontare un futuro fatto di promesse non mantenute e problemi irrisolti. È chiaro che il PD e il loro candidato non sono in grado di offrire le soluzioni di cui l’Emilia-Romagna ha bisogno. La gestione della Valle di Mandriole è solo un esempio di come l’incapacità amministrativa possa portare a conseguenze disastrose per l’ambiente e per i cittadini”.

Liverani ha concluso il suo intervento con un appello agli elettori: “Non possiamo permettere che l’incompetenza e l’inefficienza amministrativa di Michele de Pascale si estendano a tutta la regione. La nostra terra ha bisogno di una guida forte e capace, non di politici che falliscono anche nelle questioni più semplici”.