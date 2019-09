La Lega dà il via alla campagna elettorale sul territorio provinciale in vista di due importanti appuntamenti: le regionali, con Lucia Bergonzoni candidata alla guida dell’Emilia-Romagna, e le amministrative di Faenza dove, a maggio di quattro anni fa, al ballottaggio, la Lega perse per 800 voti. L’avvio della doppia campagna elettorale non poteva quindi non essere che a Faenza, dove tuttavia il nome del candidato manca, come manca ancora a tutte le forze politiche. Presente comunque Jacopo Morrone, segretario romagnolo del Carroccio.