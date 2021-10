Inseguimento a Ravenna questa notte alle ore 2.00. Una volante del 113 ha cercato di fermare una Audi con a bordo 4 persone in via Gramsci, l’auto procedeva in modo normale ma alla vista degli agenti è fuggita a forte velocità.

Subito è scattato l’inseguimento, ma giunti alla rotonda con la via Ravegnana, il conducente in fuga pressato, ha sbagliato strada entrando in via Bassa che è a fondo chiuso e dopo alcuni centinaia di metri contromano gli occupanti sono stati costretti ad abbandonare il veicolo contro un muretto di fine strada e sono scappati a piedi.

Sul posto sono arrivati anche i colleghi della Polizia per cercare i fuggitivi ma senza risultato. L’auto ora verrà ispezionata a fondo, impronte, targhe, per risalire al proprietario. All’interno dell’auto è stata trovata una ricetrasmittente che induce gli inquirenti che i 4 avessero in programma qualche tipo di reato.