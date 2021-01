Nel periodo di emergenza sanitaria, a partire da marzo 2020 ad oggi, sulla base delle disposizioni di Governo l’Inps ha erogato 33,5 miliardi in 10 mesi a supporto delle attività economiche e delle famiglie, con sostegni che hanno interessato circa 15 milioni di beneficiari.

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione l’Istituto, alla data del 10 gennaio, ha:

autorizzato oltre 4 miliardi di ore CIG

CIG erogato complessivamente oltre 19 mld di euro

di euro dato copertura a 3,5 milioni di beneficiari con pagamento diretto Inps, e a 3,4 milioni con pagamento anticipato dall’azienda.

Sempre in relazione alla cassa in integrazione Covid, il mese di dicembre ha registrato -22,6% delle ore autorizzate alle aziende rispetto al mese precedente. Relativamente al flusso dei pagamenti diretti, le richieste (SR41) giunte nell’ultimo trimestre dell’anno sono state oltre 3,5 milioni, delle quali oltre 3 milioni sono state già liquidate.

Nell’ambito delle misure “Covid-19” tra marzo e dicembre 2020 l’INPS ha inoltre gestito:

6,2 milioni domande di bonus da 500,600 e 1.000 euro con erogazioni a 4,2 milioni di beneficiari;

domande di con erogazioni a di beneficiari; oltre 1,3 milioni domande di bonus baby sitting ;

di ; 250 mila estensioni di congedi parentali ;

estensioni di ; 225 mila pratiche di estensione della legge 104;

pratiche di estensione della 215 mila bonus erogati a lavoratori domestici.

A questo quadro complessivo, si aggiungono le azioni di sostegno economico attraverso il Reddito di Cittadinanza, con oltre 1,5 milioni di nuclei familiari raggiunti nel 2020, pari a 3,1 milioni di cittadini, e la gestione della proroga dei pagamenti della Naspi/DisColl.