La stagione agonistica 2024 di A85 inizia con il botto, tra le gare indoor di Modena ed Ancona e la prima prova di campionati di società di campestre a Cesena.

Sabato, al Palaindoor di Modena, parte forte alla prima uscita Sofia Tarozzi, che conquista la finale nei 60hs e conclude con il quinto posto e porta a casa un bel 9″47 che le vale come minimo per i campionati italiani indoor juniores.

Domenica a Cesena si è disputata la prima prova dei campionati di società di cross, dove la nostra società contava ben 86 iscritti in gara tra tutte le categorie, dai ragazzi/e alle master. Bene tra gli allievi sui 4km Gioele Angeli che corre in 13’49” e si classifica al decimo posto su 68 arrivati al traguardo. I piazzamenti degli atleti faentini han fatto bene alla classifica generale dei punteggi per società, che vede al secondo posto sia la squadra cadetti maschile che la squadra allievi maschile. Bene le donne master, dove Fiorenza Pierli sui 3km tra le SF40 giunge seconda al traguardo in 10’57”. Terza Gloria Venturelli tra le SF45 in 11’37”, ottima doppietta invece per Anna Spagnoli e Manuela Brasini in 11’30” e 11’45” tra le SF50. Secondo posto per Susi Frisoni e terzo per Eva Toccafondi tra le SF60 rispettivamente in 12’53” e 13’04”. Vittoria in solitaria per Lucia Soranzo in 14’22” tra le SF75 e secondo posto tra le SF80 per Marta Billi. Secondo posto alla fine nella classifica generale master donne.

Atletica 85 è giunta seconda, inoltre, nel Trofeo regionale di corsa progetto Runcard Young, un trofeo di nuova istituzione che somma i punti guadagnati, tenendo conto sia dei risultati che del numero di atleti gareggianti, delle categorie ragazzi/e e quella allievi/e.

Sempre domenica, al Palaindoor di Ancona, sono scesi in campo vari velocisti, tra cui spicca il miglioramento di 2 decimi nella disciplina dei 60m per Zoe Fiorentini con il tempo di 7″89. Zoe giunge quindicesima al traguardo, dopo essersi qualificata per la finale 2, nella gara salita alle cronache anche per la partecipazione di Larissa Iapichino, campionessa di salto in lungo di livello internazionale.