In arrivo nuovi velox, nuovi varchi per lettura targhe e per l’accesso alle Ztl

Arriveranno nuovi autovelox a Ravenna, nuovi varchi lettura targhe, una ventina, e nuovi Sirio per il controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato. Poi verranno acquistati droni da utilizzare in caso di calamità naturali, incendi o per la ricerca di persone scomparse.

Lo hanno comunicato il Comandante della Polizia Municipale Andrea Giacomini e il vicesindaco Eugenio Fusignani durante la conferenza stampa organizzata per un bilancio delle attività legate alla sicurezza. Diverse le strade ad alta incidentalità rilevate dalla Polizia Locale d’altronde.