Grande successo e partecipazione per la prima prova di qualifica Under U14 del campionato regionale boulder che si è svolta domenica 22 gennaio presso la palestra WaveRock di Rimini. In riva all’Adriatico sono arrivati infatti circa 150 giovani atleti, di età compresa tra i 9 e i 13 anni, provenienti da tutta la regione.

Per le compagini della nostra provincia, l’Istrice Ravenna e la Carchidio Strocchi Faenza, una folta rappresentanza ma un solo podio, conquistato dalla giallorossa Benedetta Arcozzi che si mette al collo una splendida medaglia d’Argento nella categoria Under14F.

A un passo dalla medaglia si fermano, nell’Under 12M, il faentino Daniele Casadei che chiude al quarto posto, e il ravennate Ludovico Ravaglia, sempre quarto nella categoria Under 14M.

Di seguito gli altri numerosi piazzamenti.

Under 10F: Viola Selle settima, Linda Ammendolea nona, Maria Chiara Freda undicesima, Elisa Migliaccio dodicesima, Celeste Giuzio quattordicesima, Margehrita Zatti quindicesima.

Under 10M: Leonardo Mendolia sesto, Riccardo Donatini nono, Edoardo Cani tredicesimo, Michele Spelorzi quindicesimo.

Under 12F: Flavia Maiolani settima, Rebecca Tritella decima, Penelope accorsi venicinquesima, Angelica Benericetti trentaduesima, Silvia Zanchini trentaseiesima, Anna Orlando trentanovesima.

Under12M: Nicolas Benmeziane diciassettesimo.

Under 14F: Emilia Pondini settima, Diana Migliaccio ottava, Adele Spada e Alice Berni decime pari merito, Linnea Caravita trentaduesima.

Under 14M: Francesco Pazzaglia ventiduesimo.

Mentre a Rimini si sfidavano i più piccoli, intanto la sedicenne ravennate Caterina Pazzaglia si toglieva la soddisfazione di vincere, niente meno che al Crazy Center di Prato, la gara valida per il circuito regionale senior boulder della regione Toscana.