Iniziato l’abbattimento di 45 alberi lungo il viale della stazione di Castel Bolognese

45 tigli del viale della stazione di Castel Bolognese saranno abbattuti. Sono iniziati nella mattinata di lunedì 7 settembre i lavori per la messa in sicurezza di viale Cairoli e viale Umberto I, dove diverse piante hanno mostrato, all’esame degli esperti interpellati dall’amministrazione comunale, anomalie strutturali e criticità statica e sanitaria. Il Comune ha quindi deciso per l’abbattimento degli alberi, che verranno poi sostituiti. 45 gli abbattimenti lungo i due viali che complessivamente contano 280 piante. Troppo alto il rischio di crollo anche in previsione delle stagioni autunnale e invernale, considerata la potenza raggiunta in questi ultimi anni dagli eventi atmosferici. Molti di questi alberi, poi, sorgono in prossimità non solo della strada, ma anche di abitazioni. Una decisione sofferta, a causa anche del valore identitario e storico dei due viali. Per questo motivo è nato un comitato che ha provato a chiedere al comune soluzioni alternative e di salvare i tigli dall’abbattimento, ma la via della conservazione del verde pubblico non è stata giudicata percorribile.