Casola Valsenio avrà finalmente il suo nuovo campo sportivo. L’inizio dei lavori nella zona “Furina” in via del Corso è previsto nelle prossime settimane, comunque entro il mese di novembre. L’inaugurazione del campo dovrebbe arrivare con l’avvio della prossima stagione sportiva, 2022-2023. Si è concluso il complicato iter burocratico che ha accompagnato la progettazione della nuova area sportiva, rallentato anche dal coronavirus. I lavori saranno affidati ad un’azienda di Pozzuoli, Icores srl, che si è aggiudicata il bando con un’offerta di quasi 902 mila euro. Complessivamente per il primo stralcio di lavori lo stanziamento previsto è di 1 milione e 600 mila euro.