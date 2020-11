Che il circuito di Imola fosse ideale per le caratteristiche dell’Alpha Tauri si è capito fin dall’inizio della giornata di prove di sabato, conclusasi con l’ottavo posto di Daniil Kvyat e il quarto posto in griglia di partenza per Pierre Gasly. Purtroppo in gare il pilota francese non ha potuto esprimere il potenziale della vettura a causa di un guasto che l’ha costretto al ritiro dopo pochi giri. Ad entusiasmare i tifosi faentini è però stato Daniil Kvyat. Il russo, in giornata positiva, ha sfiorato il podio. Qualche giro ulteriore e forse sarebbe riuscito a superare la Renault di Ricciardo. Il quarto posto al traguardo è comunque un ottimo risultato.

“È stata una gara molto bella e divertente” ha dichiarato Kvyat alla stampa “la macchina è stata fantastica e mi sono davvero divertito! La ripartenza, dopo la Safety Car, è stata molto importante e in quel giro sono riuscito a sorpassare alcune vetture. Purtroppo, Daniel è riuscito a scaldare presto le gomme e quindi, anche se ho spinto tanto fino alla fine per sorpassarlo, non sono riuscito a raggiungere il podio. È un peccato, ma sono comunque molto soddisfatto per come ho guidato e contento del lavoro della squadra. Abbiamo recuperato qualche punto sulla Ferrari nel campionato costruttori, quindi spero che potremo dar loro filo da torcere fino alla fine”.

“È stata una sensazione fantastica essere qui a Imola, sul nostro circuito di casa” ha commentato il Team Principal Franz Tost “Abbiamo fatto la nostra migliore qualifica della stagione, con Pierre quarto e Daniil ottavo. Entrambi sono partiti bene in gara. Pierre è stato bloccato da Hamilton alla prima curva e Ricciardo è riuscito a superarlo, con Pierre che è sceso così al quinto posto. Sfortunatamente, un gusto al radiatore ha messo fine alla sua gara. È un peccato, perché sono sicuro che oggi avrebbe potuto ottenere un grande risultato. Per quanto riguarda Daniil, ha fatto una buona gara oggi: ha corso per un bel po’ per l’ottava posizione, fin quando non abbiamo deciso di richiamarlo ai box al giro 14, mentre era sesto, per montargli le gomme Base. Da quel momento, è stato tra i più veloci in pista. Controllava bene Sainz e stava riducendo il divario da Albon. Al 55° giro è entrata la Safety Car e abbiamo deciso di montare le Option: una scelta fantastica del nostro gruppo strategico che ha consentito a Daniil di sorpassare Perez e Albon poco prima della prima curva e poi, poco dopo, anche Leclerc. In quella fase, Daniil era quarto, ma la gara è finita troppo presto: gli servivano un altro paio di giri per superare Ricciardo. Tuttavia, per lui il quarto posto è il miglior piazzamento in gara di quest’anno e il team ha mostrato un’ottima prestazione, sia in qualifica che in gara. Siamo pronti ad affrontare le prossime gare della stagione e non vediamo l’ora di andare a Istanbul per continuare con questo slancio”.